Ртуть, обладающая сильными токсическими свойствами, широко применяется в медицине. С помощью этого вещества консервируют вакцины, а еще она является главным элементом прибора для измерения температуры тела человека — градусника. Само собой разумеется, что в лечебных учреждениях нет недостатка в таких градусниках. Проблема заключается в том, что их слишком легко можно разбить, выпустив весь меркурий наружу.

При обнаружении источника заражения необходимо предпринять все меры, направленные на полную зачистку участка от следов меркурия. Также следует объективно оценить масштаб утечки токсичного вещества — возможно, потребуется эвакуация всех пребывающих на территории заведения пациентов и персонала. Мастера службы демеркуризации должны получить полный доступ ко всем помещениям, в которых могут находиться остатки меркурия, для обеспечения тщательной уборки территории ЛПУ.

Каждый наш специалист, приступающий к работе, действует в соответствии с инструкцией, в которой тщательно прописан весь алгоритм его действий. Все мастера работают в защитных костюмах, респираторах, бахилах. Сбор токсичного вещества осуществляется с применением специального оборудования, а контроль процесса осуществляется с помощью газогенератора. Таким образом, мы обеспечиваем полное устранение последствий аварии. Как только уборка территории ЛПУ будет завершена, потребуется несколько часов для тщательного проветривания помещений, после чего в них смогут вернуться и пациенты, и весь персонал медицинского учреждения.

Не важно, на каком именно объекте произошла утечка ртути — в частном жилище, на производстве, в школе или больнице. Главное, действовать незамедлительно, чтобы минимизировать влияние токсичного вещества на окружающих. Необходимо как можно быстрее вызывать мастеров демеркуризационной службы, которые точно знают, что нужно делать в подобной ситуации. Помните — любое промедление может привести к неприятным последствиям в виде тяжелой интоксикации организма людей ртутными испарениями.