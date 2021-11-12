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Профессиональная уборка ртути в Санкт-Петербурге

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Уборка ртути - причины

Ртуть — обладающий высокой токсичностью металл, характерной особенностью которого является жидкая форма. Меркурий способен испаряться при обычной комнатной температуре, наполняя воздух ядовитыми частицами, крайне опасными для нашего здоровья. Способ, благодаря которому ртуть чаще всего оказывается пролитой в помещении (в квартире, на предприятии, в офисе, в больнице) — это привычный всем градусник, разбитый по неосторожности. Источником ртутных испарений также могут служить люминесцентные лампы, содержащие в себе меркурий в газоподобной форме. Как только в помещении пролился “жидкий металл”, необходимо предпринять неотложные меры по его уборке. Очень важно не допустить испарения меркурия, чтобы не подвергать опасности находящихся рядом людей. При необходимости, убрать частицы токсичного вещества можно подручными средствами (как правило, для этого используют скотч, мягкие кисточки, мокрую газету), однако лучше всего поручить эту работу профессионалам. Мастера демеркуризации предпримут ряд необходимых мероприятий, направленных на удаление малейших следов ртути, после чего проверят помещение на наличие токсичных испарений.

Уборка ртути в квартире

Разбив градусник в квартире, действовать следует слаженно и оперативно, не впадая в панику. Первым делом, необходимо вывести из помещения всех посторонних, убедившись, что никто не наступил на пролитый жидкий металл (нельзя допустить, чтобы домочадцы или домашние любимцы разнесли его по всему дому). После этого порядок действий должен быть следующим:

 

  • загрязненную комнату необходимо изолировать, закрыв в ней все двери;
  • тут же открыть окна, чтобы впустить побольше свежего воздуха и выпустить скопившиеся ядовитые испарения (кроме того, холод не позволяет меркурию интенсивно испаряться);
  • приступить к сборке ртути, сложить все собранные частицы (вместе с осколками термометра), в емкость с раствором марганцовки. 

 

Мастера демеркуризации, прибывшие на место, обеспечат полную уборку квартиры от малейших частиц токсичного вещества. В процессе работы будут использованы специальные инструменты и материалы, обеспечивающие максимальную эффективность процедуры.

Уборка ртути в офисе

После того, как наш оператор примет заявку, мы обсудим все детали предстоящего сотрудничества. В условленное время в ваш офис будет отправлена группа опытных мастеров демеркуризации, которые обеспечат все меры по уборке ртути. 

 

Для начала, специалисты осмотрят все поверхности и предметы, контактировавшие с разлитым “жидким металлом”. Кроме того, будут проверены просветы в полу, выемки и щели, мы также проверим каждое труднодоступное место в здании. В первую очередь, будут собраны все частицы пролитого меркурия. Весь процесс уборки контролируется газогенератором — специальным прибором, с помощью которого мы проверяем наличие в воздухе ртутных испарений. Как только работа будет завершена, мастера нашей службы убедятся в полном отсутствии в вашем офисе токсичных веществ. 

Уборка ртути на производственных предприятиях

Даже малейшая утечка ртути на предприятии может стать причиной проблем со здоровьем у персонала, поэтому игнорировать ее нельзя. Для вызова мастеров службы демеркуризации достаточно простого подозрения о случившейся на вашем предприятии аварии. Наши специалисты оперативно прибудут на место, сделают все необходимые замеры и предпримут необходимые меры для устранения последствий происшествия. 

 

Как только весь меркурий будет собран, мы зальем загрязненное место растворами хлорного железа и перманганата калия. В процессе уборки нашими мастерами будут использоваться специальные инструменты, а всю ртуть мы сложим в герметичный контейнер для ее вывоза с предприятия и последующей утилизации. При необходимости, вы получите все документы, подтверждающие, что на производстве была произведена уборка ртути (они могут потребоваться контролирующим санитарным органам)

Уборка ртути в ЛПУ

Ртуть, обладающая сильными токсическими свойствами, широко применяется в медицине. С помощью этого вещества консервируют вакцины, а еще она является главным элементом прибора для измерения температуры тела человека — градусника. Само собой разумеется, что в лечебных учреждениях нет недостатка в таких градусниках. Проблема заключается в том, что их слишком легко можно разбить, выпустив весь меркурий наружу. 

 

При обнаружении источника заражения необходимо предпринять все меры, направленные на полную зачистку участка от следов меркурия. Также следует объективно оценить масштаб утечки токсичного вещества — возможно, потребуется эвакуация всех пребывающих на территории заведения пациентов и персонала. Мастера службы демеркуризации должны получить полный доступ ко всем помещениям, в которых могут находиться остатки меркурия, для обеспечения тщательной уборки территории ЛПУ. 

 

Каждый наш специалист, приступающий к работе, действует в соответствии с инструкцией, в которой тщательно прописан весь алгоритм его действий. Все мастера работают в защитных костюмах, респираторах, бахилах. Сбор токсичного вещества осуществляется с применением специального оборудования, а контроль процесса осуществляется с помощью газогенератора. Таким образом, мы обеспечиваем полное устранение последствий аварии. Как только уборка территории ЛПУ будет завершена, потребуется несколько часов для тщательного проветривания помещений, после чего в них смогут вернуться и пациенты, и весь персонал медицинского учреждения. 

 

Не важно, на каком именно объекте произошла утечка ртути — в частном жилище, на производстве, в школе или больнице. Главное, действовать незамедлительно, чтобы минимизировать влияние токсичного вещества на окружающих. Необходимо как можно быстрее вызывать мастеров демеркуризационной службы, которые точно знают, что нужно делать в подобной ситуации. Помните — любое промедление может привести к неприятным последствиям в виде тяжелой интоксикации организма людей ртутными испарениями. 

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Часто задаваемые вопросы

Ответим на любой волнующий вас вопрос
  • Что делает служба по ликвидации ртути? Зачем нужно вызвать?

    Согласно законодательству и действующим нормативным документам, уборкой ртути должна заниматься специализированная организация имеющая соответствующую лицензию и допуски на работу с веществами 1 класса опасности.  По прибытию службы на место ЧП, эксперты службы в средства СИЗ, проводят исследования по обнаружению загрязненных территорий. Данные мероприятия осуществляются с помощью высокоточного ртутеметрического комплекса УКР-1МЦ. Следующий этап это механический сбор ртути и ртутьсодержащих отходов. После этого проводится химическая обработка поверхностей которые имели контакт с ртутью. По окончании демеркуризации проводятся контрольные измерения для определения эффективности мероприятий. Только такой вариант сможет предотвратить отравление ртутью на 99%.

  • Если ртуть так опасна почему до сих пор продают ртутные термометры?

    Согласно Минаматской конвенции производство ртутной продукции запрещено на территории РФ с 2020г. В том числе и ртутных термометров. Прямого запрета на продажу нет. Но есть рекомендации, о постепенном переходе на безопасные термометры.

  • Почему в инструкции к ртутному термометру нет предупреждения об опасности ртути?

    В инструкции по использованию ртутного термометра есть предупреждение об опасности. Выглядит оно следующим образом: «Специальные указания. ВНИМАНИЕ! Термометр содержит ртуть! Ртуть вне термометра — опасна! Разрыв столбика ртути в капиллярной трубке над резервуаром со ртутью не является дефектом, он типичен для термометров с максимальным устройством.Обращайтесь с термометром очень осторожно: не роняйте, не перегревайте. Разбитые термометры являются специальными отходами и их утилизация должна производиться в соответствии с определенными нормами и правилами. В случае, если термометр разобьется, старайтесь как можно меньше находиться в этом помещении. При прямом контакте со ртутью или при предположении вдыхания ее паров рекомендуется обратиться к врачу. Осколки термометра собирать только в защитных перчатках. Разбитый термометр и его осколки временно хранить в закрытом сосуде с водой, а затем сдать в организацию, занимающуюся сбором и утилизацией таких отходов. Сбор ртути обязательно должен производиться соответствующей службой по охране окружающей среды в соответствии с действующими положениями.Условия хранения.Хранить в сухом, защищенном от света и детей месте.»
    Скачать файл можно по ссылке: инструкция по использованию ртутного термометра

  • Можно ли умереть от ртути из разбитого градусника?

    Несмотря на небольшое количество ртути в одном ртутном термометре 2-3 гр., существует серьезная опасность для здоровья, в плоть до летального исхода. В основном это происходит за счет резкого испарения всей ртути. Наиболее частый случай при котором есть серьезный риск умереть от разбитого градусника, это уборка ртути пылесосом. При ПДК 300нг/м3, концентрации паров увеличивается до 200000 нг/м3-300000 нг/м3. Эти значения являются запредельно высокими и превышают допустимую в 670-1000 раз.

  • Почему никто из знакомых не отравился от разбитого градусника?

    В большинстве случаев отравление от разбитого градусника сложно сопоставить с фактом разбития. Если не учитывать особо сложные случаи, когда отравление происходит моментально и может вызвать летальный исход, происходит хроническое накопительное отравление ртутью. И уже спустя неделю человек не сможет ассоциировать свое недомогание с фактом уборки ртути из разбитого градусника. И даже обратившись к врачу, без упоминания о случившемся, найдется масса причин со схожей симптоматикой. Однако существуют специализированные виды исследований организма, которые показывают факт взаимодействия с ртутью даже спустя годы. Такие анализы можно сдать практически во всех современных диагностических центрах.

  • Уборка ртути самостоятельно насколько опасно?

    Самостоятельная уборка ртути представляет опасность прежде всего для убирающего. Во время сбора ртути человек активно дышит поглощая токсичные пары ртути. От паров ртути может защитить только специализированные средства защиты органов дыхания. Мокрые тряпки, одноразовые маски и прочее абсолютно не эффективны. На основании полной незащищенности от ртути опасность является ярко выраженной. Дополнительно усугубляют ситуации не опытность и следование советам друзей или рекомендациям в интернете. Оказывать услуги уборки ртути- демеркуризации, могут только специализированный персонал лицензированной службы.

  • Самостоятельная уборка ртути насколько эффективно?

    Как показывает многолетний опыт работы в сфере демеркуризации самостоятельная уборка ртути не эффективна в 90% случаев. Кроме принудительной интоксикации убирающего, происходит усугубление ситуации и происходит разнос фракций ртути. В связи с этим увеличивается площадь поверхностей выделяющих ядовитые пары ртути. Что в свою очередь уменьшает эффективность любых самостоятельных действий. Услуги по сбору ртути должны оказывать профессиональные сотрудники лицензированной службы.

  • Как быстро выезжает служба ?

    Мы работаем в режиме 24/7. Готовы прийти на помощь в любой день недели.  Для вызова достаточно позвонить по телефону службы и следовать инструкциям оператора.

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