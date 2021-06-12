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Услуги дезинсекции, дезинфекции и дератизации от компании СЭС - нам доверяют по всей стране.

Чтобы воспользоваться услугами компании СЭС, звоните нам или оставляйте заявку на сайте. Наш менеджер тут же вам перезвонит, чтобы уточнить важные детали заказа.
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    Работаем круглосуточно, в любой день недели.
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    Цены ниже, чем у конкурентов.
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    Приезжаем на вызов в день подачи заявки.
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    Заключаем официальный договор, работаем по прозрачной схеме.
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Схема работы

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    ОБРАЩЕНИЕ

    позвоните нам по указанному номеру или оставьте на сайте свою заявку, чтобы получить консультацию от специалиста компании.
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    КОНСУЛЬТАЦИЯ

    Консультация - мастер перезвонит вам, чтобы уточнить данные по заявке и предложить эффективные варианты решения даже самой серьезной проблемы.
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    ОФОРМЛЕНИЕ ЗАЯВКИ

    обсудив с мастером все детали, вы назначаете удобную для себя дату и время выезда (мы всегда подстраиваемся под наших клиентов).
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    ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

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    КОНТРОЛЬ СИТУАЦИИ

    после выполнения заявки, вы получаете гарантию на качество работы. В течение всего времени действия гарантии, санитарная ситуация на вашем участке будет находиться под нашим контролем.
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    СДАЧА РАБОТЫ

    как только мастер закончит обработку объекта, вы получите консультацию на предмет поддержания территории в чистоте, также будет оформлен договор.

Как мы работаем, преимущества нашей компании?

Сотрудничать с нами - значит, пользоваться массой преимуществ:
  • Качество работы
    Качество работы
    перед началом работы сотрудники занимаются обследованием территории, чтобы установить тип докучаемых вам вредителей. Сразу после этого принимается решение о выборе метода устранения проблемы. После согласования всех деталей, мы приступаем к выполнению задачи.
  • Скорость работы
    Скорость работы
    скорость выполнения поставленной задачи никак не отражается на её качестве. Мы всегда действуем эффективно и продуманно, планомерно уничтожая всех вредителей, поселившихся в вашем доме. Чтобы навсегда избавить вас от клопов, тараканов и других малоприятных насекомых, мы пользуемся быстродействующими химическими препаратами, получая быстрый результат работы, без вреда для здоровья проживающих на объекте людей.
  • Стоимость услуг
    Стоимость услуг
    наши цены весьма адекватны и существенно ниже, чем у конкурентов. Учитывая высокое качество выполняемой работы, ценовая политика - это одно из главных наших преимуществ. Независимо от того, какой именно препарат будет выбран для проведения необходимых мероприятий по истреблению вредителей, результат точно вас порадует.
Всем владельцам складских помещений и офисов настоятельно советуем раз в полгода заказывать услугу дезинфекции. Такая мера поможет вам защититься от тараканов, мышей, крыс и других нежелательных "квартирантов", соседство с которыми причиняет людям и животным серьёзный дискомфорт. Если желаете навсегда избавиться от этой проблемы - пользуйтесь нашими услугами регулярно, получая скидки и бонусы при каждом повторном обращении.

Цены на наши услуги

Прайс обновлен 6 июня 2020 года
СТАНДАРТНАЯ ОБРАБОТКА + ГАРАНТИЯ ЦЕНА
1 - комнатная квартира от 1 700 р.
2 - комнатная квартира от 2 200 р.
3 - комнатная квартира от 2 700 р.
4 - комнатная квартира от 3 200 р.
Обработка 5 и более-комн. квартиры Договорная

Информация о нашей компании и услугах, которые мы предоставляем

Устали бесконечно бороться с грызунами, тараканами и другими вредителями, захватившими ваш дом? Требуется срочная обработка помещения от COVID-19? С этими и многими другими задачами справятся настоящие профессионалы.

«СЭС» — лучшая команда по многим показателям

Специалисты нашей компании — лучшие в своем деле. Мы предоставляем услуги:

дератизации — уничтожаем грызунов;дезинфекции — осуществляем ряд мероприятий по истреблению опасных микроорганизмов;дезинсекции — боремся с насекомыми, уничтожаем клещей.демеркуризации — устраняем вредное воздействие ртутных испарений.

Современные здания выполнены из качественных и прочных материалов, который должен защищать жильцов от вредителей — насекомых и грызунов. Однако нашими услугами пользуется огромное количество граждан, что свидетельствует о не самой благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановке в городах нашей страны. Грызуны и насекомые способны преодолевать любые препятствия на своем пути, ну а вездесущие вирусы и микроорганизмы проникают везде, где живет человек. Все эти непрошенные гости доставляют людям массу неудобств и нередко становятся причиной серьезных заболеваний. Вредители могут селиться…

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НАШИ РАБОТЫ

Мы справимся с любой сложностью
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    Избавление от насекомых

    Проводимые нами работы: Барьерная санитарная обработка, безопасным средством методом…

    ПОДРОБНЕЕ
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    УНИЧТОЖЕНИЕ КРОВОСОСУЩИХ НАСЕКОМЫХ

    Какие работы были проведены: Барьерная санитарная обработка, безопасным средством методом холодного…

    ПОДРОБНЕЕ

Как оплатить услуги компании

Мы принимаем:
  • Банковские карты
    Банковские карты
  • Наличные
    Наличные
  • Безналичный расчёт
    Безналичный расчёт
Скидки предоставляются:
  • Держателям социальных карт
    Держателям социальных карт
  • Героям России и ветеранам
    Героям России и ветеранам
  • Пенсионерам
    Пенсионерам
  • Многодетным семьям
    Многодетным семьям
  • Людям с инвалидностью
    Людям с инвалидностью

Наши дезинсекторы

У нас дисциплинированная и квалифицированная команда
  • Альберт
    Альберт Киратизян
  • Владимир
    Владимир Доровякин
  • Андрей
    Андрей Супрунов

Обрабатываем объекты любой сложности

Многолетний опыт работы и высокая квалификация специалистов
  • Бани и сауны
    Бани и сауны
  • Больницы
    Больницы
  • Торговые центры
    Торговые центры
  • Школы
    Школы
  • Детские сады
    Детские сады
  • Промышленные объекты
    Промышленные объекты
  • Офисы
    Офисы
  • Кафе
    Кафе
  • Участки
    Участки
  • Дачи
    Дачи

Часто задаваемые вопросы

Ответим на любой волнующий вас вопрос
  • Как долго длится процесс уничтожения вредителей?
    Точное время работы наших специалистов зависит от совокупности нескольких факторов: степени распространения грызунов или насекомых, площади объекта, количества использованных материалов и так далее. В среднем, процесс обработки помещения длится от 30 минут до 1,5 часа. Как только процедура будет завершена, советуем тщательно проветривать помещение в течение двух часов.
  • Могу ли я обработать помещение от вредителей самостоятельно?
    Среднестатистический гражданин не обладает достаточными знаниями и опытом, помогающими эффективно бороться с вредителями. Кроме того, у вас дома вряд ли имеется необходимое для этого профессиональное оборудование. Именно поэтому мы советуем воздержаться от попыток справиться с нашествием грызунов или насекомых своими силами — такими действиями вы можете лишь усугубить ситуацию, а не улучшить ее. К тому же, профессиональные препараты, используемые нами в работе, стоят весьма недешево. Покупая их в розницу, вы потратите значительно больше средств, чем обратившись за помощью к нам.
  • Насколько данная процедура опасна для людей и их домашних любимцев?
    Меры, предпринимаемые нами для уничтожения вредителей, никакой опасности для людей и животных не представляют. Специалисты компании пользуются в своей работе исключительно проверенными лицензированными препаратами, соответствующими всем требованиям СанПин. Нас часто вызывают обрабатывать помещения в детских садах, поликлиниках, школах. Как только заканчивается процесс обработки, мы тут же приступаем к генеральной уборке. Все, что требуется от вас — тщательно проветрить помещение в течение пары часов. Никаких следов на поверхностях используемые нами средства не оставляют.

Воспользоваться нашими услугами можно

24 часа в сутки, без выходных
Штат компании СЭС состоит исключительно из высококвалифицированных специалистов с огромным опытом работы в сфере экологической безопасности. Прежде чем приступить к исполнению своих обязанностей, каждый наш новый сотрудник проходит специальную подготовку. Мы гарантируем высокое качество выполнения всех видов работ мастерами компании и можем положиться на каждого специалиста. Ваша проблема будет решена быстро, качественно и эффективно. Все сроки нами тщательно соблюдаются, мы никогда не подводим своих клиентов. По результатам работы мастерами компании, клиенту предоставляется гарантия сроком до 1 года. Стоимость услуг службы СЭС приятно вас удивит - наши цены ниже рыночных. Способ оплаты можете выбрать наиболее для вас удобный. Постоянным клиентам предоставляются скидки. Мы гарантируем конфиденциальность каждому клиенту. Сотрудничество с нами - это безопасность, оперативность, социальность. Нам доверяют люди по всей стране. Результат работы специалистов компании СЭС точно вас порадует.