Современные здания выполнены из качественных и прочных материалов, который должен защищать жильцов от вредителей — насекомых и грызунов. Однако нашими услугами пользуется огромное количество граждан, что свидетельствует о не самой благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановке в городах нашей страны. Грызуны и насекомые способны преодолевать любые препятствия на своем пути, ну а вездесущие вирусы и микроорганизмы проникают везде, где живет человек. Все эти непрошенные гости доставляют людям массу неудобств и нередко становятся причиной серьезных заболеваний. Вредители могут селиться…

Устали бесконечно бороться с грызунами, тараканами и другими вредителями, захватившими ваш дом? Требуется срочная обработка помещения от COVID-19? С этими и многими другими задачами справятся настоящие профессионалы.

Устали бесконечно бороться с грызунами, тараканами и другими вредителями, захватившими ваш дом? Требуется срочная обработка помещения от COVID-19? С этими и многими другими задачами справятся настоящие профессионалы.

“СЭС” – лучшая команда по многим показателям

Специалисты нашей компании – лучшие в своем деле. Мы предоставляем услуги:

дератизации – уничтожаем грызунов;

дезинфекции – осуществляем ряд мероприятий по истреблению опасных микроорганизмов;

дезинсекции – боремся с насекомыми, уничтожаем клещей.

демеркуризации – устраняем вредное воздействие ртутных испарений.

Современные здания выполнены из качественных и прочных материалов, который должен защищать жильцов от вредителей – насекомых и грызунов. Однако нашими услугами пользуется огромное количество граждан, что свидетельствует о не самой благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановке в городах нашей страны. Грызуны и насекомые способны преодолевать любые препятствия на своем пути, ну а вездесущие вирусы и микроорганизмы проникают везде, где живет человек. Все эти непрошенные гости доставляют людям массу неудобств и нередко становятся причиной серьезных заболеваний. Вредители могут селиться повсюду – в жилых домах, складских помещениях, офисах, школах, детских садах. Особенно их много в учреждениях общепита. Основная опасность таких “квартирантов” заключается в их способности переносить разного рода инфекции, подхватить которые можно очень легко.

СЭС- компания, обладающая солидным опытом работы. За долгие годы деятельности наши специалисты зарекомендовали себя настоящими профессионалами, способными справиться с задачей любой сложности. В настоящее время мы сотрудничаем со многими учреждениями и компаниями по всей России, многие из которых являются нашими постоянными клиентами.

Специалисты компании СЭС используют в своей работе передовые достижения науки, опираясь на мощную материально-техническую базу. Мы пользуемся высокоточным оборудованием и современной аппаратурой, обеспечивающей высокую эффективность всех проводимых специалистами службы мероприятий. В арсенале мастеров компании – многочисленные препараты разного спектра действия, предназначенные для истребления грызунов и насекомых. При этом каждое средство для дезинсекции, дезинфекции и дератизации полностью соответствует установленным СанПин нормам и официально разрешено для применения в нашей стране. Используемые нашими мастерами препараты не причинят вреда детям и животным, они не вызывают аллергию и не оказывают негативного влияния на человеческий организм и его здоровье. Каждый такой препарат лишен запаха и не оставляет следов. Мы активно применяем их для санитарной обработки помещений любых типов: жилых зданий, частных домов, образовательных учреждений, поликлиник, офисов, складов, канализаций и так далее.

Сотрудничать с нами – значит, получить уверенность в том, что ваша проблема будет эффективно и оперативно устранена. Мы мгновенно реагируем на заявки клиентов, не заставляем их ждать и всегда находим выход даже из самой непростой ситуации. В настоящее время, именно наша компания – лидер в сфере экологической безопасности. Наши мастера приедут на объект любой сложности, чтобы сделать свою работу на “отлично”.

Наряду с вышеуказанными услугами, мы также выезжаем для обработки помещений от COVID-19 и предпринимаем все необходимые меры для того, чтобы не допустить распространения опасного вируса. Мы решим проблему в самые короткие сроки, сэкономив вам не только время, но и силы. Чтобы защититься от заражения COVID-19 и предотвратить его распространение, советуем проветривать помещения как можно чаще. Кроме того, следует избегать мест большого скопления людей, не контактировать с больными, а при выявлении у себя признаков опасного заболевания – тут же обращаться за медицинской помощью. Если диагноз подтвердят, не подвергайте опасности окружающих и придерживайтесь норм самоизоляции. Люди, работающие в офисах, обязательно должны сообщить руководству о наличии у себя такой болезни, как COVID-19. После выявления зараженных сотрудников, офис обязательно подвергается санитарной обработке, чтобы не допустить распространения недуга.

Как мы работаем, в чем преимущества нашей компании?

Сотрудничать с нами – значит, пользоваться массой преимуществ:

Качество работы – перед началом работы сотрудники занимаются обследованием территории, чтобы установить тип докучаемых вам вредителей. Сразу после этого принимается решение о выборе метода устранения проблемы. После согласования всех деталей, мы приступаем к выполнению задачи.

Скорость работы – скорость выполнения поставленной задачи никак не отражается на ее качестве. Мы всегда действуем эффективно и продуманно, планомерно уничтожая всех вредителей, поселившихся в вашем доме. Чтобы навсегда избавить вас от клопов, тараканов и других малоприятных насекомых, мы пользуемся быстродействующими химическими препаратами, получая быстрый результат работы, без вреда для здоровья проживающих на объекте людей.

Стоимость услуг – наши цены весьма адекватны и существенно ниже, чем у конкурентов. Учитывая высокое качество выполняемой работы, ценовая политика – это одно из главных наших преимуществ. Независимо от того, какой именно препарат будет выбран для проведения необходимых мероприятий по истреблению вредителей, результат точно вас порадует.

Всем владельцам складских помещений и офисов настоятельно советуем раз в полгода заказывать услугу дезинфекции. Такая мера поможет вам защититься от тараканов, мышей, крыс и других нежелательных “квартирантов”, соседство с которыми причиняет людям и животным серьезный дискомфорт. Если желаете навсегда избавиться от этой проблемы – пользуйтесь нашими услугами регулярно, получая скидки и бонусы при каждом повторном обращении.

Часто задаваемые вопросы:

Как долго длится процесс уничтожения вредителей?

Точное время работы наших специалистов зависит от совокупности нескольких факторов: степени распространения грызунов или насекомых, площади объекта, количества использованных материалов и так далее. В среднем, процесс обработки помещения длится от 30 минут до 1,5 часа. Как только процедура будет завершена, советуем тщательно проветривать помещение в течение двух часов.

Могу ли я обработать помещение от вредителей самостоятельно?

Среднестатистический гражданин не обладает достаточными знаниями и опытом, помогающими эффективно бороться с вредителями. Кроме того, у вас дома вряд ли имеется необходимое для этого профессиональное оборудование. Именно поэтому мы советуем воздержаться от попыток справиться с нашествием грызунов или насекомых своими силами – такими действиями вы можете лишь усугубить ситуацию, а не улучшить ее. К тому же, профессиональные препараты, используемые нами в работе, стоят весьма недешево. Покупая их в розницу, вы потратите значительно больше средств, чем обратившись за помощью к нам.

Насколько данная процедура опасна для людей и их домашних любимцев?

Меры, предпринимаемые нами для уничтожения вредителей, никакой опасности для людей и животных не представляют. Специалисты компании пользуются в своей работе исключительно проверенными лицензированными препаратами, соответствующими всем требованиям СанПин. Нас часто вызывают обрабатывать помещения в детских садах, поликлиниках, школах. Как только заканчивается процесс обработки, мы тут же приступаем к генеральной уборке. Все, что требуется от вас – тщательно проветрить помещение в течение пары часов. Никаких следов на поверхностях используемые нами средства не оставляют.

Если желаете защитить свой дом от визитов непрошенных гостей, способных поселиться у вас на долгое время, советуем никогда не покупать на барахолках мягкие детские игрушки, предметы мебели, одежду, прочее. Также рекомендуем избегать мест возможного заражения, не накапливать в доме мусор и регулярно делать генеральную уборку. Следите за тем, чтобы на столе не оставались продукты питания, никогда не храните в доме еду, срок годности которой закончился.

Воспользоваться нашими услугами можно 24 часа в сутки, без выходных

Штат компании СЭС состоит исключительно из высококвалифицированных специалистов с огромным опытом работы в сфере экологической безопасности. Прежде чем приступить к исполнению своих обязанностей, каждый наш новый сотрудник проходит специальную подготовку. Мы гарантируем высокое качество выполнения всех видов работ мастерами компании и можем положиться на каждого специалиста. Ваша проблема будет решена быстро, качественно и эффективно. Все сроки нами тщательно соблюдаются, мы никогда не подводим своих клиентов.

По результатам работы мастерами компании, клиенту предоставляется гарантия сроком до 1 года. Стоимость услуг службы СЭС приятно вас удивит – наши цены ниже рыночных. Способ оплаты можете выбрать наиболее для вас удобный. Постоянным клиентам предоставляются скидки.

Мы гарантируем конфиденциальность каждому клиенту. Сотрудничество с нами – это безопасность, оперативность, социальность. Нам доверяют люди по всей стране. Результат работы специалистов компании СЭС точно вас порадует.