Услуги дезинсекции, дезинфекции и дератизации от компании
СЭС - нам доверяют по всей стране.
Чтобы воспользоваться услугами компании СЭС, звоните нам или оставляйте заявку на сайте. Наш менеджер тут же вам перезвонит, чтобы уточнить важные детали заказа.
Работаем круглосуточно, в любой день недели.
Цены ниже, чем у конкурентов.
Приезжаем на вызов в день подачи заявки.
Заключаем официальный договор, работаем по прозрачной схеме.
Схема работы
ОБРАЩЕНИЕ
позвоните нам по указанному номеру или оставьте на сайте свою заявку, чтобы получить консультацию от специалиста компании.
КОНСУЛЬТАЦИЯ
Консультация - мастер перезвонит вам, чтобы уточнить данные по заявке и предложить эффективные варианты решения даже самой серьезной проблемы.
ОФОРМЛЕНИЕ ЗАЯВКИ
обсудив с мастером все детали, вы назначаете удобную для себя дату и время выезда (мы всегда подстраиваемся под наших клиентов).
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ
КОНТРОЛЬ СИТУАЦИИ
после выполнения заявки, вы получаете гарантию на качество работы. В течение всего времени действия гарантии, санитарная ситуация на вашем участке будет находиться под нашим контролем.
СДАЧА РАБОТЫ
как только мастер закончит обработку объекта, вы получите консультацию на предмет поддержания территории в чистоте, также будет оформлен договор.
Как мы работаем, преимущества нашей компании?
Сотрудничать с нами - значит, пользоваться массой преимуществ:
Качество работы
перед началом работы сотрудники занимаются обследованием территории, чтобы установить тип докучаемых вам вредителей. Сразу после этого принимается решение о выборе метода устранения проблемы. После согласования всех деталей, мы приступаем к выполнению задачи.
Скорость работы
скорость выполнения поставленной задачи никак не отражается на её качестве. Мы всегда действуем эффективно и продуманно, планомерно уничтожая всех вредителей, поселившихся в вашем доме. Чтобы навсегда избавить вас от клопов, тараканов и других малоприятных насекомых, мы пользуемся быстродействующими химическими препаратами, получая быстрый результат работы, без вреда для здоровья проживающих на объекте людей.
Стоимость услуг
наши цены весьма адекватны и существенно ниже, чем у конкурентов. Учитывая высокое качество выполняемой работы, ценовая политика - это одно из главных наших преимуществ. Независимо от того, какой именно препарат будет выбран для проведения необходимых мероприятий по истреблению вредителей, результат точно вас порадует.
Всем владельцам складских помещений и офисов настоятельно советуем раз в полгода заказывать услугу дезинфекции. Такая мера поможет вам защититься от тараканов, мышей, крыс и других нежелательных "квартирантов", соседство с которыми причиняет людям и животным серьёзный дискомфорт. Если желаете навсегда избавиться от этой проблемы - пользуйтесь нашими услугами регулярно, получая скидки и бонусы при каждом повторном обращении.
Цены на наши услуги
Прайс обновлен 6 июня 2020 года
СТАНДАРТНАЯ ОБРАБОТКА + ГАРАНТИЯ
ЦЕНА
1 - комнатная квартира
от 1 700 р.
2 - комнатная квартира
от 2 200 р.
3 - комнатная квартира
от 2 700 р.
4 - комнатная квартира
от 3 200 р.
Обработка 5 и более-комн. квартиры
Договорная
Гостинка-студия, комната в общежитии (коммуналке)
от 1 500 р.
Площадь от 100 м²
от 3000 р.
Площадь от 200 м²
от 5000 р.
Площадь от 300 м²
Договорная
Площадь от 400 м² и более
Договорная
Информация о нашей компании и услугах, которые мы предоставляем
Устали бесконечно бороться с грызунами, тараканами и другими вредителями, захватившими ваш дом? Требуется срочная обработка помещения от COVID-19? С этими и многими другими задачами справятся настоящие профессионалы.
«СЭС» — лучшая команда по многим показателям
Специалисты нашей компании — лучшие в своем деле. Мы предоставляем услуги:
дератизации — уничтожаем грызунов;дезинфекции — осуществляем ряд мероприятий по истреблению опасных микроорганизмов;дезинсекции — боремся с насекомыми, уничтожаем клещей.демеркуризации — устраняем вредное воздействие ртутных испарений.
Современные здания выполнены из качественных и прочных материалов, который должен защищать жильцов от вредителей — насекомых и грызунов. Однако нашими услугами пользуется огромное количество граждан, что свидетельствует о не самой благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановке в городах нашей страны. Грызуны и насекомые способны преодолевать любые препятствия на своем пути, ну а вездесущие вирусы и микроорганизмы проникают везде, где живет человек. Все эти непрошенные гости доставляют людям массу неудобств и нередко становятся причиной серьезных заболеваний. Вредители могут селиться…
Устали бесконечно бороться с грызунами, тараканами и другими вредителями, захватившими ваш дом? Требуется срочная обработка помещения от COVID-19? С этими и многими другими задачами справятся настоящие профессионалы.
“СЭС” – лучшая команда по многим показателям
Специалисты нашей компании – лучшие в своем деле. Мы предоставляем услуги:
дератизации – уничтожаем грызунов;
дезинфекции – осуществляем ряд мероприятий по истреблению опасных микроорганизмов;
дезинсекции – боремся с насекомыми, уничтожаем клещей.
Современные здания выполнены из качественных и прочных материалов, который должен защищать жильцов от вредителей – насекомых и грызунов. Однако нашими услугами пользуется огромное количество граждан, что свидетельствует о не самой благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановке в городах нашей страны. Грызуны и насекомые способны преодолевать любые препятствия на своем пути, ну а вездесущие вирусы и микроорганизмы проникают везде, где живет человек. Все эти непрошенные гости доставляют людям массу неудобств и нередко становятся причиной серьезных заболеваний. Вредители могут селиться повсюду – в жилых домах, складских помещениях, офисах, школах, детских садах. Особенно их много в учреждениях общепита. Основная опасность таких “квартирантов” заключается в их способности переносить разного рода инфекции, подхватить которые можно очень легко.
СЭС- компания, обладающая солидным опытом работы. За долгие годы деятельности наши специалисты зарекомендовали себя настоящими профессионалами, способными справиться с задачей любой сложности. В настоящее время мы сотрудничаем со многими учреждениями и компаниями по всей России, многие из которых являются нашими постоянными клиентами.
Специалисты компании СЭС используют в своей работе передовые достижения науки, опираясь на мощную материально-техническую базу. Мы пользуемся высокоточным оборудованием и современной аппаратурой, обеспечивающей высокую эффективность всех проводимых специалистами службы мероприятий. В арсенале мастеров компании – многочисленные препараты разного спектра действия, предназначенные для истребления грызунов и насекомых. При этом каждое средство для дезинсекции, дезинфекции и дератизации полностью соответствует установленным СанПин нормам и официально разрешено для применения в нашей стране. Используемые нашими мастерами препараты не причинят вреда детям и животным, они не вызывают аллергию и не оказывают негативного влияния на человеческий организм и его здоровье. Каждый такой препарат лишен запаха и не оставляет следов. Мы активно применяем их для санитарной обработки помещений любых типов: жилых зданий, частных домов, образовательных учреждений, поликлиник, офисов, складов, канализаций и так далее.
Сотрудничать с нами – значит, получить уверенность в том, что ваша проблема будет эффективно и оперативно устранена. Мы мгновенно реагируем на заявки клиентов, не заставляем их ждать и всегда находим выход даже из самой непростой ситуации. В настоящее время, именно наша компания – лидер в сфере экологической безопасности. Наши мастера приедут на объект любой сложности, чтобы сделать свою работу на “отлично”.
Наряду с вышеуказанными услугами, мы также выезжаем для обработки помещений от COVID-19 и предпринимаем все необходимые меры для того, чтобы не допустить распространения опасного вируса. Мы решим проблему в самые короткие сроки, сэкономив вам не только время, но и силы. Чтобы защититься от заражения COVID-19 и предотвратить его распространение, советуем проветривать помещения как можно чаще. Кроме того, следует избегать мест большого скопления людей, не контактировать с больными, а при выявлении у себя признаков опасного заболевания – тут же обращаться за медицинской помощью. Если диагноз подтвердят, не подвергайте опасности окружающих и придерживайтесь норм самоизоляции. Люди, работающие в офисах, обязательно должны сообщить руководству о наличии у себя такой болезни, как COVID-19. После выявления зараженных сотрудников, офис обязательно подвергается санитарной обработке, чтобы не допустить распространения недуга.
Как мы работаем, в чем преимущества нашей компании?
Сотрудничать с нами – значит, пользоваться массой преимуществ:
Качество работы – перед началом работы сотрудники занимаются обследованием территории, чтобы установить тип докучаемых вам вредителей. Сразу после этого принимается решение о выборе метода устранения проблемы. После согласования всех деталей, мы приступаем к выполнению задачи.
Скорость работы – скорость выполнения поставленной задачи никак не отражается на ее качестве. Мы всегда действуем эффективно и продуманно, планомерно уничтожая всех вредителей, поселившихся в вашем доме. Чтобы навсегда избавить вас от клопов, тараканов и других малоприятных насекомых, мы пользуемся быстродействующими химическими препаратами, получая быстрый результат работы, без вреда для здоровья проживающих на объекте людей.
Стоимость услуг – наши цены весьма адекватны и существенно ниже, чем у конкурентов. Учитывая высокое качество выполняемой работы, ценовая политика – это одно из главных наших преимуществ. Независимо от того, какой именно препарат будет выбран для проведения необходимых мероприятий по истреблению вредителей, результат точно вас порадует.
Всем владельцам складских помещений и офисов настоятельно советуем раз в полгода заказывать услугу дезинфекции. Такая мера поможет вам защититься от тараканов, мышей, крыс и других нежелательных “квартирантов”, соседство с которыми причиняет людям и животным серьезный дискомфорт. Если желаете навсегда избавиться от этой проблемы – пользуйтесь нашими услугами регулярно, получая скидки и бонусы при каждом повторном обращении.
Часто задаваемые вопросы:
Как долго длится процесс уничтожения вредителей?
Точное время работы наших специалистов зависит от совокупности нескольких факторов: степени распространения грызунов или насекомых, площади объекта, количества использованных материалов и так далее. В среднем, процесс обработки помещения длится от 30 минут до 1,5 часа. Как только процедура будет завершена, советуем тщательно проветривать помещение в течение двух часов.
Могу ли я обработать помещение от вредителей самостоятельно?
Среднестатистический гражданин не обладает достаточными знаниями и опытом, помогающими эффективно бороться с вредителями. Кроме того, у вас дома вряд ли имеется необходимое для этого профессиональное оборудование. Именно поэтому мы советуем воздержаться от попыток справиться с нашествием грызунов или насекомых своими силами – такими действиями вы можете лишь усугубить ситуацию, а не улучшить ее. К тому же, профессиональные препараты, используемые нами в работе, стоят весьма недешево. Покупая их в розницу, вы потратите значительно больше средств, чем обратившись за помощью к нам.
Насколько данная процедура опасна для людей и их домашних любимцев?
Меры, предпринимаемые нами для уничтожения вредителей, никакой опасности для людей и животных не представляют. Специалисты компании пользуются в своей работе исключительно проверенными лицензированными препаратами, соответствующими всем требованиям СанПин. Нас часто вызывают обрабатывать помещения в детских садах, поликлиниках, школах. Как только заканчивается процесс обработки, мы тут же приступаем к генеральной уборке. Все, что требуется от вас – тщательно проветрить помещение в течение пары часов. Никаких следов на поверхностях используемые нами средства не оставляют.
Если желаете защитить свой дом от визитов непрошенных гостей, способных поселиться у вас на долгое время, советуем никогда не покупать на барахолках мягкие детские игрушки, предметы мебели, одежду, прочее. Также рекомендуем избегать мест возможного заражения, не накапливать в доме мусор и регулярно делать генеральную уборку. Следите за тем, чтобы на столе не оставались продукты питания, никогда не храните в доме еду, срок годности которой закончился.
Воспользоваться нашими услугами можно 24 часа в сутки, без выходных
Штат компании СЭС состоит исключительно из высококвалифицированных специалистов с огромным опытом работы в сфере экологической безопасности. Прежде чем приступить к исполнению своих обязанностей, каждый наш новый сотрудник проходит специальную подготовку. Мы гарантируем высокое качество выполнения всех видов работ мастерами компании и можем положиться на каждого специалиста. Ваша проблема будет решена быстро, качественно и эффективно. Все сроки нами тщательно соблюдаются, мы никогда не подводим своих клиентов.
По результатам работы мастерами компании, клиенту предоставляется гарантия сроком до 1 года. Стоимость услуг службы СЭС приятно вас удивит – наши цены ниже рыночных. Способ оплаты можете выбрать наиболее для вас удобный. Постоянным клиентам предоставляются скидки.
Мы гарантируем конфиденциальность каждому клиенту. Сотрудничество с нами – это безопасность, оперативность, социальность. Нам доверяют люди по всей стране. Результат работы специалистов компании СЭС точно вас порадует.
У нас дисциплинированная и квалифицированная команда
Альберт Киратизян
Владимир Доровякин
Андрей Супрунов
Обрабатываем объекты любой сложности
Многолетний опыт работы и высокая квалификация специалистов
Бани и сауны
Больницы
Торговые центры
Школы
Детские сады
Промышленные объекты
Офисы
Кафе
Участки
Дачи
Часто задаваемые вопросы
Ответим на любой волнующий вас вопрос
Как долго длится процесс уничтожения вредителей?
Точное время работы наших специалистов зависит от совокупности нескольких факторов: степени распространения грызунов или насекомых, площади объекта, количества использованных материалов и так далее. В среднем, процесс обработки помещения длится от 30 минут до 1,5 часа. Как только процедура будет завершена, советуем тщательно проветривать помещение в течение двух часов.
Могу ли я обработать помещение от вредителей самостоятельно?
Среднестатистический гражданин не обладает достаточными знаниями и опытом, помогающими эффективно бороться с вредителями. Кроме того, у вас дома вряд ли имеется необходимое для этого профессиональное оборудование. Именно поэтому мы советуем воздержаться от попыток справиться с нашествием грызунов или насекомых своими силами — такими действиями вы можете лишь усугубить ситуацию, а не улучшить ее. К тому же, профессиональные препараты, используемые нами в работе, стоят весьма недешево. Покупая их в розницу, вы потратите значительно больше средств, чем обратившись за помощью к нам.
Насколько данная процедура опасна для людей и их домашних любимцев?
Меры, предпринимаемые нами для уничтожения вредителей, никакой опасности для людей и животных не представляют. Специалисты компании пользуются в своей работе исключительно проверенными лицензированными препаратами, соответствующими всем требованиям СанПин. Нас часто вызывают обрабатывать помещения в детских садах, поликлиниках, школах. Как только заканчивается процесс обработки, мы тут же приступаем к генеральной уборке. Все, что требуется от вас — тщательно проветрить помещение в течение пары часов. Никаких следов на поверхностях используемые нами средства не оставляют.
Воспользоваться нашими услугами можно
24 часа в сутки, без выходных
Штат компании СЭС состоит исключительно из высококвалифицированных специалистов с огромным опытом работы в сфере экологической безопасности. Прежде чем приступить к исполнению своих обязанностей, каждый наш новый сотрудник проходит специальную подготовку. Мы гарантируем высокое качество выполнения всех видов работ мастерами компании и можем положиться на каждого специалиста. Ваша проблема будет решена быстро, качественно и эффективно. Все сроки нами тщательно соблюдаются, мы никогда не подводим своих клиентов.
По результатам работы мастерами компании, клиенту предоставляется гарантия сроком до 1 года. Стоимость услуг службы СЭС приятно вас удивит - наши цены ниже рыночных. Способ оплаты можете выбрать наиболее для вас удобный. Постоянным клиентам предоставляются скидки.
Мы гарантируем конфиденциальность каждому клиенту. Сотрудничество с нами - это безопасность, оперативность, социальность. Нам доверяют люди по всей стране. Результат работы специалистов компании СЭС точно вас порадует.